Евро 13 сентября сократил рост на слабых статданных макрорегиона

Курс евро замедлил рост к доллару в среду днем после публикации статистики по промышленному производству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 EET курс евро к доллару рос до 1,1976 доллара за евро с 1,1966 доллара за евро на предыдущем закрытии. При этом накануне публикации евро торговался на уровне 1,1980 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110,04 иены со 110,15 иены за доллар на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 91,85 пункта.

Инвесторы отыгрывают слабые данные по промпроизводству в еврозоне. Как сообщило ранее в среду статистическое агентство Евростат, объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 0,1% в месячном выражении и на 3,2% в годовом. Аналитики при этом прогнозировали рост на 0,1% в месячном выражении и на 3,4% в годовом.

Теперь внимание игроков рынка направлено на данные от министерства финансов США. Позднее в среду будут опубликованы данные о балансе бюджета США в августе 2016-2017 финансового года. Ожидается, что дефицит бюджета составил 119,5 миллиарда долларов после июльского дефицита в 42,939 миллиарда долларов.

Кроме того, трейдеры ожидают данных по торговому балансу еврозоны за июль, которые европейское статистическое агентство Евростат обнародует позднее на этой неделе. Показатель июня составил 26,6 миллиарда евро. По мнению аналитиков, в июле профицит внешнеторгового баланса зоны евро сократился по сравнению с предшествующим месяцем до 21,4 миллиарда евро.