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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0795 грн
14:14 13.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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13.09.2017
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12.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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26.0588
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26.0086
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11:00
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62
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28.72
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26.0682
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26.0069
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11:30
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126
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64.58
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26.0721
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26.0090
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12:00
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200
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93.86
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26.0754
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26.0128
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12:30
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272
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129.64
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26.0792
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26.0164
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352
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26.0826
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26.0189
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14:00
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440
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252.92
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26.0795
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26.0186
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14:30
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26.0187
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15:00
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26.0195
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15:30
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26.0196
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26.0202
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16:30
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26.0190
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