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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0795 грн

14:14 13.09.2017 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

13.09.2017

12.09.2017

Кількість угод

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млн. дол. США

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11:30

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26.0721

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ПО РУБРИКАМ

14:25 Ев­ро 13 сен­тяб­ря со­кра­тил рост на сла­бых стат­дан­ных мак­ро­ре­ги­о­на

14:14 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,0795 грн

13:54 Ти­мур Хро­ма­ев: В Укра­ине фон­до­во­го рын­ка нет из-за то­го, что все про­цес­сы на нем "серые"

13:41 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но 13 сен­тяб­ря, по­до­ро­жа­ли ак­ции фин­ком­па­ний

11:53 Ку­да бан­ки де­ва­ют пло­хие кре­ди­ты

10:51 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 12.09.2017

10:40 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 13 сен­тяб­ря

10:31 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 13.09.17

10:01 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 12 сен­тяб­ря уве­ли­чил­ся на $23,2 млн до $148,4 млн

09:54 НБУ про­дал 12 сен­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 8 788 млн гри­вен

09:48 Це­на зо­ло­та рас­тет 13 сен­тяб­ря в рам­ках кор­рек­ции

09:38 Гла­ва JP Morgan на­звал бит­ко­ин "мошенничеством"

09:25 Фунт тор­гу­ет­ся на го­до­вом мак­си­му­ме к дол­ла­ру на силь­ной ста­ти­сти­ке из Бри­та­нии

08:57 Мин­фин 12 сен­тяб­ря раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 922 млн гри­вен

08:52 Крип­то­ва­лют­ная плат­фор­ма Bitkan при­оста­но­вит ра­бо­ту

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14:29 Ка­б­мин утвер­дил фин­план "Укрзализныци". Гру­зо­вые та­ри­фы по­вы­сят на 23%

14:18 Нефть рас­тет на но­во­стях из ОПЕК, Brent по­до­ро­жа­ла до $54,7 за бар­рель

14:11 Вла­ди­мир Ки­сти­он: Ка­б­мин мо­жет при­нять ре­ше­ние о мо­не­ти­за­ции суб­си­дий на уровне ком­па­ний уже этой осе­нью

14:02 Вла­ди­мир Ки­сти­он: Пра­ви­тель­ство не ви­дит при­чин для по­вы­ше­ния сто­и­мо­сти га­за

13:05 Ка­б­мин утвер­дил про­грам­му под­держ­ки фер­мер­ства на 2018-2020 го­ды

12:54 ОПЕК в ав­гу­сте вы­пол­ни­ла сдел­ку на 82%, не-ОПЕК - на 118% - МЭА

12:33 Це­ны на ДТ и бен­зи­ны 13 сен­тяб­ря про­дол­жи­ли рост

12:27 Це­ны на ав­то­газ опу­сти­лись 13 сен­тяб­ря еще на 14 коп

09:48 Це­на зо­ло­та рас­тет 13 сен­тяб­ря в рам­ках кор­рек­ции

09:01 Мин­сель­хоз США сни­зил про­гноз уро­жая под­сол­неч­ни­ка в Укра­ине в 2017г на 0,5 млн тонн

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12:54 ОПЕК в ав­гу­сте вы­пол­ни­ла сдел­ку на 82%, не-ОПЕК - на 118% - МЭА

12:44 Юн­кер пред­ло­жил вве­сти ев­ро во всех стра­нах ЕС

11:28 Ки­тай пла­ни­ру­ет уве­ли­чить ис­поль­зо­ва­ние эта­нол-бен­зи­но­вой сме­си Е10 к 2020 г

07:41 ЕС уста­но­вит сеть бес­плат­ных то­чек Wi-Fi на всей тер­ри­то­рии

07:36 Bloomberg: Санк­ции США угро­жа­ют финан­си­ро­ва­нию обо­рон­ных про­грамм РФ

12.09 Экс­пер­ты ВШЭ уди­ви­лись оп­ти­миз­му пра­ви­тель­ства

12.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 сен­тяб­ря 2017 го­да

12.09 "Газпром" на­гляд­но до­ка­зал ев­ро­пей­цам, что не мо­жет обой­тись без укра­ин­ской ГТС

12.09 Оцен­ка за­стра­хо­ван­но­го ущер­ба от ура­га­на "Ирма" сни­же­на до $20-40 млрд - экс­пер­ты

12.09 Оп­по­зи­ция на вы­бо­рах в Москве: по­бе­да или по­ра­же­ние?

12.09 Бри­тан­ские пар­ла­мен­та­рии под­дер­жа­ли от­каз от за­ко­нов ЕС

12.09 Рос­сия и Ки­тай под­дер­жа­ли санк­ции ООН про­тив КНДР

12.09 А судьи кто? По­че­му Вен­грии и Ру­мы­нии сто­ит по­мол­чать об об­ра­зо­ва­нии нац­мень­шинств в Укра­ине

11.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 сен­тяб­ря 2017 го­да

11.09 Ту­рец­кая ли­ра под­ня­лась до мак­си­му­ма с де­каб­ря на дан­ных о ро­сте ВВП

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06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

31.08 Экс­пер­ты на­зва­ли ос­нов­ную схе­му, по ко­то­рой в Ки­е­ве стро­ят объ­ек­ты с на­ру­ше­ни­ем стро­и­тель­ных норм

28.08 Стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь бу­дет сто­ить свы­ше 11 млрд гри­вен

28.08 Moody's по­вы­си­ло кре­дит­ный рей­тинг Укра­и­ны с по­зи­тив­ным про­гно­зом

23.08 КП Ки­ев­пастранс объ­яви­ло тен­дер на за­куп­ку ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем опла­ты про­ез­да

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

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12.09 "Май­дан Саакашвили" от оп­по­зи­ции: По­че­му это­го не бу­дет

12.09 По­че­му Са­а­ка­шви­ли со сво­и­ми ста­ры­ми и но­вы­ми со­рат­ни­ка­ми за­нял вы­жи­да­тель­ную по­зи­цию

12.09 Укра­ин­ская про­ку­ра­ту­ра про­во­дит экс­тра­ди­ци­он­ную про­вер­ку по Са­а­ка­шви­ли - ми­нистр юс­ти­ции

12.09 ВСУ на­учи­лись слу­шать вра­же­ские пе­ре­го­во­ры и пе­ре­хва­ты­вать бес­пи­лот­ни­ки

12.09 По­че­му Ти­мо­шен­ко не с кем объ­еди­нять­ся про­тив По­ро­шен­ко

12.09 А судьи кто? По­че­му Вен­грии и Ру­мы­нии сто­ит по­мол­чать об об­ра­зо­ва­нии нац­мень­шинств в Укра­ине

11.09 Ми­нистр финан­сов Алек­сандр Да­ни­люк: Укра­и­на долж­на раз­ви­вать­ся без МВФ

11.09 По­ро­шен­ко: при­част­ные к про­ры­ву гра­ни­цы долж­ны по­не­сти от­вет­ствен­ность

11.09 Пять нар­де­пов и экс-гла­ва СБУ не­за­кон­но пе­ре­сек­ли гос­гра­ни­цу Укра­и­ны вме­сте с Са­а­ка­шви­ли - А.Ге­ра­щен­ко

11.09 Вы­ход­ные в АТО. Где воз­об­но­ви­лись бо­е­вые дей­ствия и по­нес­ли по­те­ри ВСУ

11.09 Вен­грия пре­кра­ща­ет под­держ­ку важ­ных для Укра­и­ны ре­ше­ний в меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ци­ях – СМИ

11.09 "Прорыв" Са­а­ка­шви­ли: По­че­му в этом шоу про­иг­ра­ли все ак­те­ры

08.09 Про­цесс под­го­тов­ки к раз­ме­ще­нию ми­ро­твор­цев ООН за­ни­ма­ет не ме­нее по­лу­го­да - Ели­се­ев

08.09 Чем "школь­ное " перемирие" на Дон­бас­се от­ли­ча­ет­ся от про­шло­год­не­го

08.09 Дро­ны-ка­ми­кад­зе: Ка­к­ре ору­жие Укра­и­на ку­пи­ла в Поль­ше

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13:37 Элек­тро­к­рос­со­вер VW на­учи­ли от­кры­вать две­ри го­ло­со­вы­ми ко­ман­да­ми

11:08 Apple Watch series 3 по­лу­чи­ли мо­дуль со­то­вой свя­зи

10:23 Ком­па­ния Renault встро­и­ла элек­тро­кар в ум­ный дом

08:29 iPhone 8 и 8 Plus — сно­ва в стек­лян­ном кор­пу­се

08:09 iPhone X — пер­вый смарт­фон Apple с OLED-дис­пле­ем

12.09 Ми­ни-элек­тро­ка­ру Mercedes-Benz до­ба­ви­ли вир­ту­аль­ную ре­шет­ку ра­ди­а­то­ра

12.09 Са­мый вне­до­рож­ный Land Rover Discovery осна­сти­ли 525-силь­ным V8

12.09 Audi Aicon: пя­ти­мет­ро­вый ав­то­мо­биль без ру­ля, пе­да­лей и по­ду­шек без­опас­но­сти

12.09 Но­вый про­то­тип BMW про­едет без за­ряд­ки 600 ки­ло­мет­ров

12.09 Ком­па­ния Mercedes-AMG офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла ги­пер­кар Project One

11.09 Ма­ши­ны на­учат­ся опре­де­лять лю­би­те­лей «см­сить» за ру­лем

11.09 Xiaomi пред­ста­ви­ла кон­ку­рен­та MacBook Pro на но­вых про­цес­со­рах Intel

11.09 Xiaomi пред­ста­ви­ла без­ра­моч­ный Mi Mix 2

11.09 Ки­тай пла­ни­ру­ет на­ло­жить за­прет на вы­пуск и про­да­жу бен­зи­но­вых и ди­зель­ных ав­то­мо­би­лей на сво­ей тер­ри­то­рии

08.09 Пред­став­лен смарт­фон с 24-Мп фрон­таль­ной ка­ме­рой Vivo V7+

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11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

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