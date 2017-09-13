Объем торгов долларом на межбанке 12 сентября увеличился на $23,2 млн до $148,4 млн

Во вторник, 12 сентября, объем продажи долларов на межбанке увеличился на 23,2 млн долларов по сравнению с 11 сентября до 148,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 25,3 млн долларов по сравнению с 11 сентября до 183,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник вырос на 4 коп. до 26,06 UAH/USD.