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Цена золота растет 13 сентября в рамках коррекции
09:48 13.09.2017 |
Стоимость золота демонстрирует коррекционный рост в среду после снижения из-за падения спроса на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.18 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,24 доллара, или на 0,25%, до 1336,97 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,32%, до 17,94 доллара за унцию.
Ослабление геополитической напряженности вызвало снижение стоимости золота ранее на этой неделе. Ожидаемый ракетный пуск КНДР на минувших выходных не состоялся, что вернуло интерес инвесторов к рисковым активам. Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.
На ход торгов в среду может оказать влияние статистика из США. Позднее министерство финансов страны опубликует данные о балансе бюджета США в августе 2016-2017 финансового года. Ожидается, что дефицит бюджета составил 119,5 миллиарда долларов после июльского дефицита в 42,939 миллиарда долларов.
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