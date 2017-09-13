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Фунт торгуется на годовом максимуме к доллару на сильной статистике из Британии
09:25 13.09.2017 |
Курс фунта стерлингов к доллару в среду обновил максимум с августа 2016 года, так как инвесторы продолжают отыгрывать статистику по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.48 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3305 доллара с 1,3284 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,3315 доллара за фунт, что стало максимумом с августа 2016 года.
Курс евро к доллару рос до 1,1976 доллара за евро с 1,1965 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 110,10 иены за доллар со 110,17 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 91,82 пункта.
Опубликованные во вторник данные по потребительским ценам в Великобритании продолжают поддерживать курс национальной валюты. Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении составила 2,9% при прогнозе 2,8%. В июле рост показателя составлял 2,6% год к году. В месячном выражении потребительские цены в стране в августе выросли на 0,6%. Эксперты ожидали роста на 0,5%.
Позднее в среду рынок ожидает данные по безработице в Великобритании, а в четверг - заседание Банка Англии. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0,25%.
В то же время доллар дешевеет к евро и иене в ожидании ряда статистик из США, среди которых данные по бюджету страны и инфляции.
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