Фунт обновил годовой максимум к доллару на данных по инфляции в Великобритании

Курс фунта стерлингов к доллару обновил годовой максимум во вторник днем после того, как опубликованные данные по инфляции в Великобритании за август превзошли прогноз аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3274 доллара с 1,3160 доллара за фунт. До публикации статистики курс составлял около 1,318-1,319 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов курс достигал отметки в 1,3283 доллара за фунт, что стало самым высоким значением с сентября 2016 года.

Курс евро к доллару рос до 1,1963 доллара за евро с 1,1953 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 109,72 иены за доллар со 109,39 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 91,87 пункта.

Статданные по Великобритании поддержали курс национальной валюты. Так, ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) сообщило о том, что инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении составила 2,9%, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 2,8%. В июле рост показателя составлял 2,6% год к году.

При этом в месячном выражении потребительские цены в стране в августе выросли на 0,6%. Эксперты ожидали роста на 0,5%.

Теперь инвесторы ожидают заседание Банка Англии, которое состоится в четверг, 14 сентября. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0,25%. Позднее этот же день министерство труда США обнародует данные по инфляции в стране; согласно прогнозу, в августе инфляция ускорилась до 1,8% в годовом выражении против 1,7% в июле.