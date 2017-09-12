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Фунт обновил годовой максимум к доллару на данных по инфляции в Великобритании
15:05 12.09.2017 |
Курс фунта стерлингов к доллару обновил годовой максимум во вторник днем после того, как опубликованные данные по инфляции в Великобритании за август превзошли прогноз аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3274 доллара с 1,3160 доллара за фунт. До публикации статистики курс составлял около 1,318-1,319 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов курс достигал отметки в 1,3283 доллара за фунт, что стало самым высоким значением с сентября 2016 года.
Курс евро к доллару рос до 1,1963 доллара за евро с 1,1953 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 109,72 иены за доллар со 109,39 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 91,87 пункта.
Статданные по Великобритании поддержали курс национальной валюты. Так, ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) сообщило о том, что инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении составила 2,9%, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 2,8%. В июле рост показателя составлял 2,6% год к году.
При этом в месячном выражении потребительские цены в стране в августе выросли на 0,6%. Эксперты ожидали роста на 0,5%.
Теперь инвесторы ожидают заседание Банка Англии, которое состоится в четверг, 14 сентября. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0,25%. Позднее этот же день министерство труда США обнародует данные по инфляции в стране; согласно прогнозу, в августе инфляция ускорилась до 1,8% в годовом выражении против 1,7% в июле.
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