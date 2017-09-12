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НБУ упростил порядок получения кредитов от международных финансовых организаций
14:29 12.09.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций (МФО) для оживления сотрудничества украинского бизнеса с МФО и более активного притока долгового капитала в Украину, сообщается на сайте центробанка.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 7 сентября 2017 №88 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ", которое вступает в силу с 13 сентября 2017 года.
В частности, изменения предусматривают освобождение кредитных договоров в иностранной валюте с МФО от регистрации в Нацбанке и предоставление резидентам возможности привлекать кредиты от МФО по договорам, которые содержат особые условия - когда валюта кредита определяется в гривнях, а все операции между МФО и резидентом-заемщиком проводятся в иностранной валюте.
"В целом операции по кредитному договору с МФО уполномоченный банк будет проводить в соответствии с условиями самого договора, а трансграничные операции (в том числе за счет купленной иностранной валюты) можно будет проводить без регистрации Национального банка", - уточняет регулятор.
Как сообщил директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер, слова которого приводятся в сообщении центробанка, ЕБРР приветствует упрощение порядка получения кредитов МФО.
"ЕБРР приветствует усовершенствования режима получения финансирования украинскими предприятиями от МФО. Это позволит расширить спектр и увеличить количество проектов, финансируемых, в том числе, в гривне, за счет более гибкого структурирования и администрирования как со стороны МФО, так и украинских заемщиков. В целом решение способствует улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций в реальную экономику", - сказал он.
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