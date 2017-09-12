В августе вклады населения в банках сократились на 0,5% до 429,5 млрд гривен

В августе средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, уменьшились на 2,2 млрд гривен, или на 0,5% с 431,7 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 429,5 млрд гривен - на 1 сентября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках уменьшились на 0,02% с 429,6 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в августе уменьшились на 0,3% с 214,6 млрд гривен на 1 августа до 214,0 млрд гривен на 1 сентября.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце уменьшились с 217,1 млрд гривен до 215,5 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе сократились на 6 млрд гривен с 371,3 млрд гривен на 1 августа до 365,4 млрд гривен на 1 августа.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в августе для юрлиц выросла с 8,0% до 8,2%, для физлиц уменьшилась с 12,2% до 11,4%.

Ставка по валютным депозитам выросла для юрлиц с 2,2% до 2,6%, для населения сохранилась на 3,1%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.