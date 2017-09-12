Объем торгов долларом на межбанке 11 сентября уменьшился на $34,7 млн до $125,2 млн

В понедельник, 11 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 34,7 млн долларов по сравнению с 8 сентября до 125,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 41,1 млн долларов по сравнению с 8 сентября до 158,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 6 коп. в понедельник снизился на 4 коп. до 26,02 UAH/USD.