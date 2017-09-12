Золото дешевеет 12 сентября на ослаблении геополитической напряженности вокруг КНДР

Стоимость золота опускается во вторник утром, спрос на безопасные активы снижается на ослаблении геополитического напряжения вокруг ситуации с КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 6,39 доллара, или на 0,48%, до 1329,31 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,52%, до 17,809 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 91,92 пункта.

В минувшие выходные состоялось празднование 69-ой годовщины создания Корейской Народно-Демократической республики, ожидалось, что в связи с этим может быть произведен запуск очередной ракеты. Отсутствие новых испытаний со стороны КНДР поддержало рисковые настроения инвесторов, что привело к удешевлению безопасных активов, к которым традиционно относится золото.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.