Доллар США 12 сентября стабилен к евро и иене после укрепления накануне на возросшем интересе к риску

Доллар США во вторник стабилен относительно евро и иены после укрепления по итогам предыдущей сессии благодаря увеличению интереса к риску на мировых финансовых рынках.

Как сообщалось, категория урагана "Ирма" в понедельник была понижена до первой по пятибальной шкале, и хотя миллионы людей во Флориде остаются без электричества, эксперты отмечают, что последствия урагана, вероятно, будут менее серьезными, чем ожидалось.

Тем временем, КНДР, отмечавшая в минувшие выходные национальный праздник, обошлась новых ядерных испытаний или запусков ракет, которых многие опасались.

На прошлой неделе опасения, связанные с ураганами, и геополитическая напряженность подталкивали инвесторов к покупке надежных активов, однако в понедельник интерес к риску восстановился, пишет MarketWatch.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий колебания доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился по итогам торгов в понедельник на 0,7% после падения до минимума за 2,5 года в пятницу.

"Долларовый индекс увеличился с более чем двухлетних минимумов потому, что новые оценки ущерба, нанесенного ураганом "Ирма", намного ниже ожидавшихся", - отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам.

Во вторник пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1958 по сравнению с $1,1953 по итогам предыдущей сессии.

"Укрепление доллара завершилось, поскольку это было не что иное, как закрытие коротких позиций, открытых в ожидании несущих риски событий", - цитирует аналитика Shinkin Asset Management в Токио Юна Като агентство Bloomberg.

Курс доллара относительно иены уменьшился до 109,38 иены против 109,39 иены накануне.

Курс евро к иене выросла до 130,81 иены с 130,76 иены.

