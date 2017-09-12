Денежная масса в Украине в августе сократилась на 0,9% - НБУ

Денежная масса в Украине в августе 2017 года сократилась на 0,9% - до 1 трлн 104,451 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков - на 0,7%, до 309,161 млрд грн, так и остатков по депозитам - на 1%, до 794,986 млрд грн.

При этом НБУ уточняет, что сокращение депозитного портфеля преимущественно связано с перечислением компаниями в госбюджет квартальных налоговых и других платежей, тогда как депозиты населения сократились незначительно под влиянием сезонных факторов.

В целом с начала года объем денежной массы возрос на 0,2%.

Кредитный портфель банков в августе возрос на 0,3% - до 956,204 млрд грн. Соответствующая динамика была обусловлена ростом остатков по кредитам в национальной валюте на 1,7% - до 535,418 млрд грн, тогда как в иностранной валюте остатки сократились на 1,5% - до 420,785 млрд грн.

По данным НБУ стоимость гривневых кредитов для бизнеса в августе повысилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) - до 13,3% годовых. С начала года снижение составило 3,5 п.п.

Параллельно повысилась доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса: ставка выросла на 0,2 п.п. - до 8,2% годовых. С начала года снижение составило 2,7 п.п., процентные ставки по кредитам и депозитам в нацвалюте для населения по итогам августа снизились соответственно на 1,3 п.п. - до 27,5% годовых и на 0,8 п.п. - до 11,4% годовых. С начала года снижение соответственно составило 3,5 п.п. и 4,2 п.п.

Денежная база в августе снизилась на 0,1% - до 381,757 млрд грн. снижение с начала года составило 0,7%.

Чистые международные резервы в августе возросли на 10,5% - до $5,431 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 1,1% - до 63,792 млрд грн.

С начала года чистые валютные резервы возросли на 28,6%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 14,7%.

