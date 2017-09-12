Финансовые новости
- |
- 12.09.17
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ отмечает усиление рисков отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8%+/-2 п. п. на конец года
18:38 11.09.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) отмечает усиление рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п. п. на конец 2017 года, чем это предусмотрено в июльском прогнозе центробанка, сообщил НБУ на веб-сайте.
"Текущая динамика общего индекса потребительских цен (ИПЦ) и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п. п. на конец текущего года, чем предусмотрено в июльском прогнозе. При этом фундаментальное инфляционное давление будет оставаться умеренным, a общая инфляция приблизится к центральной точке целевого диапазона во втором квартале 2018 года", - говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в августе.
Как напоминает регулятор, в августе ИПЦ снизился на 0,1% в месячном измерении (в июле - возрос на 0,2% м/м) благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию, одежду и обувь. В годовом измерении потребительская инфляция составила 16,2%. При этом фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным, хотя базовая инфляция несколько ускорилась: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% м/м и 7,8% в годовом измерении.
"Фактическая инфляция в годовом измерении превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционной отчете за июль 2017 года. Прежде всего, это обусловлено более высокими темпами роста цен на продукты питания из-за дальнейшего отображения факторов со стороны предложения (неблагоприятные погодные условия весной этого года, значительные объемы экспорта мясной и молочной продукции), а также усилением давления на цены со стороны производственных затрат", - отмечается в комментарии.
Согласно предложениям правления НБУ к Основным принципам денежно-кредитной политики Украины на 2018 год на среднесрочную перспективу, целевой диапазон к концу второго квартала 2018 года составит 7% +/- 2 п.п.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Министр финансов Александр Данилюк: Украина должна развиваться без МВФ
|Порошенко: причастные к прорыву границы должны понести ответственность
|В Москве на выборах независимые кандидаты обошли "Единую Россию"
|Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 11 сентября снижением
|Денежная масса в Украине в августе сократилась на 0,9% - НБУ
|НБУ отмечает усиление рисков отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8%+/-2 п. п. на конец года
|Финтех-стартап Square подал официальную заявку на получение банковской лицензии в США
|Citi намерен выпустить еще 4 выпуска кредитных нот под ОВГЗ на общую сумму более 1 млрд грн
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 сентября составил 26,0087 грн
Это интересно
|PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику