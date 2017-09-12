НБУ отмечает усиление рисков отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8%+/-2 п. п. на конец года

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает усиление рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п. п. на конец 2017 года, чем это предусмотрено в июльском прогнозе центробанка, сообщил НБУ на веб-сайте.

"Текущая динамика общего индекса потребительских цен (ИПЦ) и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п. п. на конец текущего года, чем предусмотрено в июльском прогнозе. При этом фундаментальное инфляционное давление будет оставаться умеренным, a общая инфляция приблизится к центральной точке целевого диапазона во втором квартале 2018 года", - говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в августе.

Как напоминает регулятор, в августе ИПЦ снизился на 0,1% в месячном измерении (в июле - возрос на 0,2% м/м) благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию, одежду и обувь. В годовом измерении потребительская инфляция составила 16,2%. При этом фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным, хотя базовая инфляция несколько ускорилась: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% м/м и 7,8% в годовом измерении.

"Фактическая инфляция в годовом измерении превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционной отчете за июль 2017 года. Прежде всего, это обусловлено более высокими темпами роста цен на продукты питания из-за дальнейшего отображения факторов со стороны предложения (неблагоприятные погодные условия весной этого года, значительные объемы экспорта мясной и молочной продукции), а также усилением давления на цены со стороны производственных затрат", - отмечается в комментарии.

Согласно предложениям правления НБУ к Основным принципам денежно-кредитной политики Украины на 2018 год на среднесрочную перспективу, целевой диапазон к концу второго квартала 2018 года составит 7% +/- 2 п.п.

