Citi намерен выпустить еще 4 выпуска кредитных нот под ОВГЗ на общую сумму более 1 млрд грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) намерен выпустить четыре выпуска кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму более 1 млрд грн.

Параметры соответствующих ценных бумаг отображаются в системе Bloomberg. В то же время, кредитные ноты пока не включены в биржевой список Ирландской фондовой биржи (ISE).

По данным Bloomberg, объем выпусков составляет 480 млн грн, 127,3 млн грн, 51,022 млн грн и 410 млн грн. Ставка купона по первому-третьему установлена на уровне 13,3% годовых, по четвертому - 13,5% годовых.

С учетом указанных ценных бумаг, общий объем выпущенных Citigroup кредитных нот под украинские ОВГЗ возрос до 1 млрд 643,322 млн.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины на аукционе ОВГЗ 5 сентября привлекло в госбюджет 1,2 млрд грн. Минфин продал двухлетние гривневые бумаги на 673,785 млн грн и трехлетние - на 540,48 млн грн под соответственно 14,4% и 14,5% годовых. Основным покупателем ценных бумаг выступили нерезиденты: по данным Национального банка Украины объем ОВГЗ в собственности нерезидентов с 6 на 7 сентября возрос на 1,148 млрд грн - до 1 млрд 733,62 млн грн.

Покупка нерезидентами украинских ОВГЗ активизировалась в середине августа: 17 августа объем ОВГЗ в собственности нерезидентов возрос на 460 млн грн - до 471,1 млн грн и 23 августа еще на 115 млн грн - до 586,14 млн грн.

Спустя несколько дней после указанных транзакций, Citigroup выпустило кредитные ноты под ОВГЗ на 460 млн грн и 115 млн грн. Ценные бумаги включены в листинг ISE.

