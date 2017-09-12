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Ставки хедж-фондов на укрепление евро в паре с долларом достигли максимума за 6 лет
14:38 11.09.2017 |
Хеджевые фонды повысили ставки на дальнейшее укрепление евро в паре с долларом до максимума за шесть лет, свидетельствует анализ данных Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, проведенный аналитиками Rabobank.
Как пишет Financial Times, чистая длинная позиция спекулятивных игроков в паре евро/доллар на прошлой неделе достигла самого высокого уровня с мая 2011 года.
Евро подорожал к доллару более чем на 14% с начала 2017 года, его подъем к корзине валют, взвешенных по удельному весу во внешней торговле еврозоны, составляет 5,6%.
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