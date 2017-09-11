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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0100 грн
14:19 11.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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11.09.2017
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08.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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10:00
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10:30
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18
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10.72
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26.0279
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26.0763
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11:00
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38
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20.38
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26.0209
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26.0765
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11:30
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102
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53.48
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26.0141
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26.0743
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12:00
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166
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81.74
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26.0120
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26.0754
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12:30
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246
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112.26
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26.0116
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26.0764
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13:00
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320
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148.82
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26.0113
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26.0753
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13:30
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384
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202.80
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26.0096
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26.0741
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14:00
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396
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210.80
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26.0100
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26.0743
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14:30
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26.0735
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15:00
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26.0733
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15:30
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26.0733
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16:00
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26.0730
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