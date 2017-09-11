Финансовые новости
- |
- 11.09.17
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает 11 сентября на ослаблении напряжения вокруг КНДР
08:59 11.09.2017 |
Курс доллара поднимается к мировым валютам в понедельник утром на ослаблении геополитической напряженности вокруг ситуации с Северной Кореей, при этом инвесторы обращают свое внимание на возможные последствия урагана "Ирма" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.25 EET курс евро к доллару снижался до 1,2014 доллара за евро с 1,2036 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 108,38 иены за доллар со 107,84 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 91,53 пункта.
Ранее ранки оказались под влиянием геополитического напряжения из-за ядерного испытания Северной Кореи. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Ожидалось, что КНДР может совершить очередной запуск в минувшие выходные. В субботу в стране отмечалась 69-ая годовщина создания Корейской Народно-Демократической республики.
"Пока рано говорить о том, что опасность миновала; но можно с уверенностью сказать, что участники рынка теперь уверены, что ситуация не ухудшится, как случилось несколько недель назад", - приводит агентство Рейтер слова биржевого аналитика Daishin Securities Ли Кюнг-Мин (Lee Kyung-min).
При этом рынок внимательно следит за ураганом "Ирма". По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах. Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: причастные к прорыву границы должны понести ответственность
ТОП-НОВОСТИ
|В Москве на выборах независимые кандидаты обошли "Единую Россию"
|Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ
|72-я Генассамблея ООН. Почему Трамп заставил Кремль нервничать
|В России подготовлен законопроект о возможности признания человека "нежелательным"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0100 грн
|Фондовые индексы АТР выросли 11 сентября в отсутствие новостей из Северной Кореи
|Цены на золото 11 сентября отступили от пика одного года на фоне укрепления доллара
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.09.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 11.09.17
|Курсы валют по карточным операциям на 11 сентября
|НБУ продал 8 сентября банкам депозитные сертификаты на 6 832 млн гривен
Это интересно
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом