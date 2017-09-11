Доллар дорожает 11 сентября на ослаблении напряжения вокруг КНДР

Курс доллара поднимается к мировым валютам в понедельник утром на ослаблении геополитической напряженности вокруг ситуации с Северной Кореей, при этом инвесторы обращают свое внимание на возможные последствия урагана "Ирма" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET курс евро к доллару снижался до 1,2014 доллара за евро с 1,2036 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 108,38 иены за доллар со 107,84 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 91,53 пункта.

Ранее ранки оказались под влиянием геополитического напряжения из-за ядерного испытания Северной Кореи. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Ожидалось, что КНДР может совершить очередной запуск в минувшие выходные. В субботу в стране отмечалась 69-ая годовщина создания Корейской Народно-Демократической республики.

"Пока рано говорить о том, что опасность миновала; но можно с уверенностью сказать, что участники рынка теперь уверены, что ситуация не ухудшится, как случилось несколько недель назад", - приводит агентство Рейтер слова биржевого аналитика Daishin Securities Ли Кюнг-Мин (Lee Kyung-min).

При этом рынок внимательно следит за ураганом "Ирма". По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах. Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.