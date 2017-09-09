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НБУ 8 сентября продал на межбанке $21 млн. через запрос лучшего курса
23:59 08.09.2017 |
Сегодня торги на межбанке стартовали со значений 26,05/26,086, затем курс доллара подрос к диапазону 26,08/26,09 грн/$. Но далее вышел регулятор и продал $21 млн. через запрос лучшего курса в диапазоне 26,07-26,08 грн/$. После этого цена пошла вниз.
«Торги закрылись на значении 26,05 грн/$. Похоже, рынок сформировал локальную вершину и, если это так, то дальше курс устремится к поддержке на уровне 25,80 грн/$», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.
На протяжении сегодняшних торгов банки заключили 530 сделок на $318,42 млн. по средневзвешенному курсу 26,0730 грн./$.
По мнению банкиров, на следующей неделе на безналичный рынок будет оказывать влияние сезонное повышение спроса на валюту у населения на наличном рынке.
Однако этот фактор может быть нивелирован повышением предложения от экспортеров на межбанке: зарплатный период повысит потребность в гривне для выплаты зарплат.
«Мы ожидаем, что торги на следующей неделе будут проходить в диапазоне 25,90-26,10 грн/$», - отметил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
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