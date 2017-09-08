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Депозитные ставки для физлиц 08.09.17
17:37 08.09.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 сентября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.09.17
|08.09.17
|07.09.17
|08.09.17
|07.09.17
|08.09.17
|3 месяца
|13.54
|13.54
|2.53
|2.53
|1.48
|1.48
|6 месяцев
|14.47
|14.47
|3.15
|3.15
|2.17
|2.17
|9 месяцев
|14.50
|14.50
|3.34
|3.34
|2.31
|2.31
|12 месяцев
|14.77
|14.77
|3.78
|3.78
|2.77
|2.77
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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