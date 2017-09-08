7 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $48,9 млн до $143,6 млн

В четверг, 7 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 48,9 млн долларов по сравнению с 6 сентября до 143,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 47,4 млн долларов по сравнению с 6 сентября до 186,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 4 коп. в четверг поднялся на 1 коп. до 26,00 UAH/USD.