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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото понимается до годового максимума 8 сентября на слабом долларе

 

Золото продолжило дорожать в пятницу утром на фоне снидения курса доллара после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,53 доллара, или на 0,78%, до 1360,73 доллара за тройскую унцию. При этом на ранних торгах в пятницу золото достигало отметки в 1362 доллара - по такой цене металл торговался в августе прошлого года. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,83%, до 18,266 доллара за унцию.

Курс евро к доллару при этом поднимался до 1,2085 доллара с 1,2022 доллара на предыдущих торгах.

Доллар снижается к евро и другим валютам после заседания ЕЦБ в четверг. Регулятор снизил прогноз по инфляции на 2018 и 2019 годы, но поднял прогноз по ВВП еврозоны на текущий год с 1,9% до 2,2%. Позитивный прогноз по экономике региона укрепил динамику европейской валюты.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
По материалам: ПРАЙМ
 

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