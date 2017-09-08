Доллар продолжает дешеветь к евро 8 сентября после заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару продолжает расти в пятницу утром, инвесторы продолжают отыгрывать результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET курс евро к доллару рос до 1,2066 доллара за евро с 1,2024 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 108,18 иены за доллар со 108,45 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 91,20 пункта.

По итогам заседания ЕЦБ в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения ЦБ полностью поспали с прогнозами аналитиков.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. Позднее глава ЕЦБ сообщил, что регулятор может принять решения о будущем программы QE в октябре текущего года.

Кроме того, Европейский центробанк сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 1,5%, на следующий год он снижен до 1,2% с 1,3%, а на 2019 год - до 1,5% с 1,6%. Драги объяснил, что понижение прогноза было связано, в том числе, с укреплением евро.

Теперь инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 19-20 сентября. По итогам июльского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро". По данным CME Group, по состоянию на 8 сентября около 31,3% инвесторов ожидают повышения ключевой процентной ставки ФРС США на декабрьском заседании.