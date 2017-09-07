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Банкиры указывают на незначительное превышение спроса над предложением валюты на межбанке 7 сентября
21:28 07.09.2017 |
Уже традиционно для этой недели, к окончанию торгов на межбанке, курс доллара немного подрастает. На этот раз, после обеда долларовые котировки выросли сразу на 8 копеек.
Несмотря на то, что межбанк открывался на вчерашних уровнях 25,97-25,99 грн/$, во второй половине дня котировки поползли вверх.
«Рынок закрылся на уровне 26,03/26,07 грн/$», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.
По словам банкиров, курс подрос из-за незначительного превышение спроса над предложением, который отмечался на торгах после обеда. Нацбанк в открытые торги сегодня не выходил.
В течение дня было заключено 544 сделок, общий объем торгов за день составил $287,18 млн по средневзвешенному курсу 26,0032 грн/$.
Завтра рынок, по ожиданиям казначеев, будет спокоен - факторов, которые могут существенно повлиять на спрос или предложение нет.
«Считаю, что на сегодня рынок насыщен валютой и возможно небольшое укрепление курса гривны. Ожидаем, что завтрашние торги будут проходить в диапазоне 25,95-26,00 грн/$», - заметил нам директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
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