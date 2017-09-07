Deutsche Bank: эра дешевых денег завершается

Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявил о том, что период сверхмягкой монетарной политики в США и Европе подходит к концу.

В своем выступлении на конференции Banking in transition в немецком Франкфурте глава крупнейшего частного банка ФРГ заявил о том, что инвесторы слишком сильно привыкли к тому, что рынки в последние годы движутся только в одном направлении.

Джон Крайан отметил, что чрезмерно долгое сохранение мягкой монетарной политики приводит к образованию пузырей на финансовых рынках и заявил, что "приветствует" заявления со стороны ФРС и ЕЦБ о постепенном завершении стимулирующих мер, при этом добавив, что центробанки должны постараться не допустить обвала рынков при ужесточении своего курса.

Джон Крайан: Бесспорно, что дешевые заемные средства помогли финансовым рынкам, отдельным странам и, конечно, банкам преодолеть финансовый кризис. Мягкая монетарная политика, однако, также приводит к еще большим потрясениям. В настоящий момент мы видим, что процентные ставки не только по суверенным облигациям, но и по высокорискованным облигациям приблизились к крайне низким уровням в исторической перспективе.

Фондовые рынки также, похоже, двигаются только в одном направлении: с момента финансового кризиса американский индекс S&P 500 вырос на 250%, за это же время немецкий индекс DAX прибавил более 150%.

При этом цена волатильности на рынках практически никогда не была такой низкой, как сегодня. Все больше и больше инвесторов и трейдеров ставят на дальнейшее снижение волатильности: только за прошедший август объем средств, вложенных в подобные специализированные финансовые инструменты, увеличился в 2 раза. Для меня это говорит о том, что мы видим все больше признаков пузырей в самых различных частях финансовых рынков.

Поэтому я приветствую недавнее заявление со стороны ФРС, а также и поступающие сигналы со стороны ЕЦБ о том, что они намерены постепенно завершить сверхмягкий монетарный курс. Однако при этом центральные банки должны продумать стратегию выхода, которая бы позволила избежать массовых потерь на рынках.

Мы никогда не сталкивались с ситуацией, когда центробанки проводили такие масштабные программы количественного смягчения. И никогда прежде не было подобного завершения стимулирования. Этот факт сам по себе говорит, что здесь присутствуют потенциальные риски. Мы никогда не проходили через подобный этап.

Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией. И еще один важный момент заключается в том, что мы ведем себя так, как будто знаем, что произойдет дальше. Но на самом деле это не так.

Центральные банки собираются свернуть стимулирование. Все те, кто были основными покупателями суверенных облигаций за последние 10 лет - финансовые институты, центральные банки, управляющие валютными резервами, - теперь станут чистыми продавцами активов.

Это совершенно другой мир, в котором нам придется работать. Это большое изменение в движении вод. Прилив отступает.