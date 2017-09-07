Объем криптовалютных транзакций может превысить 1 трлн долларов к концу 2017 года

Авторы доклада «Будущее технологии блокчейн: Ооновные вертикальные возможности и стратегии развития на 2017-2022 гг.» (The Future of Blockchain: Key Vertical Opportunities & Deployment Strategies 2017-2022) утверждают, что до конца 2017 года объем криптовалютных транзакций может превысить 1 трлн долл. США. При этом рост будет выше прошлогодних показателей в 15 раз.

В первой половине 2017 года объем сделок с криптовалютой увеличился более чем на 325 млрд долл. США. Основным драйвером роста является существенное увеличение стоимости Ethereum.

Кроме того, в 2017 году увеличились объемы сделок с еще одной криптовалютой - Litecoin, которая по прогнозам Juniper, до конца года превысит отмету в 100 млрд долл. США.

Стоимость Bitcoin также недавно возросла, что обусловлено хард-форком (изменениями в протоколе валюты), произошедшим 1 августа и созданием новой валюты Bitcoin Cash. При этом, Juniper предостерегает, что следующие изменения, запланированные на ноябрь, - реализация масштабирующего решения - могут разделить сообщество пользователей криптовалюты и привести к падению курса Bitcoin, стоимость которого с начала 2017 года выросла с 1 тыс. долл. США до почти 5 тыс. долл. США.

«Пока нет предпосылок к разрешению продолжающихся фундаментальных разногласий между майнерами Bitcoin и разработчиками протокола Bitcoin Core относительно будущего криптовалюты, - предупреждает автор доклада доктор Виндсор Холден (Windsor Holden). - Это, в свою очередь, может вызвать неуверенность в будущем Bitcoin и стать фактором снижения его стоимости».