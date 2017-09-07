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ЕЦБ не стал менять процентные ставки, сохранил объем QE на уровне 60 млрд евро в месяц
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки по итогам сентябрьского заседания, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экспертов.
Основная ставка по операциям рефинансирования была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Также ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении Центробанка.
Евро к 15:03 мск поднялся на 0,5%, до $1,1973. Сводный индекс крупнейших предприятий еврозоны Stoxx Europe 600 к 14:47 повысился на 0,5%.
Коммюнике ЕЦБ по итогам заседания не содержало намеков на сроки и темпы сворачивания QE, информации о которых так ждет рынок, поэтому сейчас внимание сконцентрировано на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, стартующей в 15:30 МСК.
Сентябрьское заявление ЕЦБ дословно (кроме даты) совпадает с июльским текстом.
М.Драги и его коллеги стремятся избежать негативной реакции рынков на внезапные действия ЕЦБ, поэтому они постараются как можно лучше подготовить почву для нормализации денежно-кредитной политики.
Помимо сигналов о дальнейшей судьбе QE, срок действия которой истекает в конце декабря, инвесторы и аналитики рассчитывают на прояснение позиции ЕЦБ в отношении курса евро, укрепившегося с начала года более чем на 13% к доллару США и на 6% к корзине валют по удельному весу во внешней торговле еврозоны. Любые заявления М.Драги по этой теме - как и их отсутствие - могут оказать значительное влияние на рынок.
При этом уверенный рост евро в первой половине дня в четверг свидетельствует о скептицизме рынка: трейдеры не верят, что М.Драги осудит укрепление единой валюты, отмечают эксперты.
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