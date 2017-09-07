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Нерезиденты приобрели ОВГЗ более чем на 1 млрд грн
13:17 07.09.2017 |
Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов с 6 на 7 сентября вырос на 1,148 млрд грн - до 1 млрд 733,62 млн грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины в четверг.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 03.07
|675652.20
|371006.70
|281174.50
|23150.69
|320.30
|на 01.08
|686324.09
|367904.40
|295838.99
|22575.57
|5.13
|на 01.09
|692369.65
|363485.02
|305128.17
|23171.45
|585.01
|на 05.09
|693164.63
|363485.02
|305840.67
|23253.77
|585.17
|на 06.09
|693332.36
|363485.02
|306079.39
|23182.77
|585.17
|на 07.09
|694651.84
|363485.15
|306116.37
|23316.70
|1733.62
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 7 сентября– 25.982213 грн/$1.
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