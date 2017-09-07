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Объем цифровых платежей превысит 5 трлн долларов к 2020 году: исследование
09:52 07.09.2017 |
По прогнозам Juniper Research, до 2020 г. объемы цифровых платежей превысят 5 трлн долл. США.
В докладе «Стратегии для поставщиков платежных услуг: возможности, риски и конкуренция в 2017-2021 гг.» (Strategies for Payment Providers: Opportunities, Risks & Competition 2017-2021) данный рост связывается с «эволюционными стратегиями», используемыми некоторыми поставщиками таких услуг, в первую очередь Visa и Mastercard.
Авторы доклада выделяют используемый Mastercard двусторонний подход, смысл которого состоит в заключении партнерских соглашений со сторонними поставщиками электронных кошельков, такими как Apple и Samsung, при одновременной разработке собственного цифрового кошелька на базе API. Также в документе упоминаются предпринимаемые компанией Visa усилия по реализации процедуры регистрации в один клик, чтобы снизить уровень недовольства пользователей процедурой онлайн-платежей, повысить показатели конверсии и увеличить общие суммы онлайн-расходов.
Кроме того, в докладе делается предположение о том, что поставщики платежных услуг будут вынуждены предлагать ТСП более широкий пакет опций, чтобы иметь успех на рынке электронной торговли, который все активнее переходит на цифровые технологии.
«Чтобы добиться успеха в условиях усиления конкуренции, поставщикам платежных услуг придется предоставить ТСП набор гибких, локализованных решений с прозрачной структурой ценообразования,» - считает автор доклада доктор Виндсор Холден (Windsor Holden).
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