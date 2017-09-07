Евро стабилен в парах с долларом и иеной перед заседанием ЕЦБ

Трейдеры в четверг занимают выжидательную позицию перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), что приводит к минимальным колебаниям в основных валютных парах.

Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot снижается шестую сессию подряд, чего не наблюдалось с мая, поскольку обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове сейчас влияет на рынок больше, чем радость от повышения лимита госдолга США до 15 декабря.

Курс евро к 9:27 EET составляет $1,1920 по сравнению с $1,1917 на закрытие торгов в Нью-Йорке в среду.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился к этому времени на 0,2% - до 109,03 иены со 109,22 иены. Евро в паре с иеной подешевел менее чем на 0,1% - до 130,05 иены.

От ЕЦБ в четверг участники рынка хотят ясности в отношении программы количественного смягчения (QE) и позиции ЦБ в связи с резким укреплением евро в последние месяцы. При этом экономисты не ожидают изменения процентных ставок или объемов QE в сентябре, но говорят о возможности пересмотра прогнозов ЕЦБ по росту ВВП и инфляции в еврозоне.

Решение об уровнях процентных ставок и параметрах программы QE будет обнародовано ЕЦБ в 14:45 EET в четверг, а в 15:30 EET начнется традиционная пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги.

Канадский доллар стабилен в четверг в парах с долларом и евро после повышения в среду на 1,2% к обеим валютам. Банк Канады в среду удивил рынки, повысив базовую процентную ставку во второй раз за три месяца - с 0,75% до 1%. Экономисты прогнозировали ее сохранение на прежнем уровне.