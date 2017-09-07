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Золото дорожает 7 сентября на ослаблении доллара
09:13 07.09.2017 |
Золото дорожает в четверг утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта находится под давлением из-за удорожания иены и евро, несмотря на временное повышение потолка госдолга США.
По состоянию на 08.43 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,20 доллара, или на 0,16%, до 1341,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,26%, до 17,956 доллара за унцию.
В среду президент США Дональд Трамп согласился на временное повышение потолка госдолга страны до 15 декабря. Сейчас госдолг США превышает 19,8 триллиона долларов (более 105% ВВП). Трамп не раз заявлял, что долг США необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с увеличением госдолга в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.
При этом доллар по-прежнему остается под давлением геополитической напряженности из-за ситуации с Северной Кореей и перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эти факторы способствуют удорожанию иены и евро к доллару.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Испытание КНДР усилило спрос на безопасные активы, к которым традиционно относятся золото и иена.
Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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