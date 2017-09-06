К концу торгов на межбанке 6 сентября появился перевес покупателей валюты и НБУ продал 6 млн долларов по 26,01 грн

Сегодня, 6 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины котировки доллара США продолжили свой рост.

В процессе сегодняшних торгов на межбанке, курс доллара снова преодолел отметку в 26 грн.

Как рассказала нам замдиректора департамента казначейства Пиреус банка Анна Волуйчак, торги открылись на отметке 25,93-25,97 грн/$. Но скоро котировки незначительно выросли до отметки 25,96-25,99 грн/$, а к 11:00 вернулись к значениям 25,95-25,97 грн/$.

Но вскоре, вследствие растущего спроса на иностранную валюту, котировки восстановили рост и к 13:00 достигли уровня 25,98-26,02 грн/$.

«К концу торгов появился перевес покупателей и НБУ продал $6 млн по 26,01 грн. Рынок закрылся на уровне 25,99/26,02 грн/$», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.

Сегодня, по результатам 618 сделок, общий объем торгов за день составил $384,98 млн по средневзвешенному курсу 25,9822 грн/$.

По прогнозам банкиров, завтра рынок будет спокоен, фактор покупки валюты для выплат украинскими предприятиями с иностранными инвестициями дивидендов нерезидентам Украины уже не будет оказывать существенного влияния на спрос.

А в случае активного роста курса, НБУ может выйти в открытые торги с продажей валюты.

«Ожидаем, что завтрашние торги будут проходить в диапазоне 25,97-26,02 грн/$», - отметил в разговоре с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке доллар за сутки прибавил сразу 10-15 копеек. В банковских кассах американскую валюту продавали в среднем по 26,40 грн/$. Выгоднее всего можно было прикупить бакс в банках Вернум и Глобус (26,15 и 26,20 грн/$).

Подрос и курс покупки долларов банками у населения. Сегодня украинцам предлагали выкупить валюту в среднем по 26,0 грн/$. А самыми щедрыми предложениями мог похвастаться банк Форвард, который установили на обменниках своих отделений курс 26,30 грн/$.

На черном рынке день выдался неспокойным. С самого утра курс продажи доллара начал расти и быстро дошел до отметки 26,45 грн/$. А концу дня за бакс просили уже до 26,50 грн.