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Евро дорожает 6 сентября к доллару накануне заседания ЕЦБ
16:43 06.09.2017 |
Курс евро к доллару поднимается в среду днем, внимание инвесторов обращено к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике, которое состоится 7 сентября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.36 EET курс евро к доллару поднимался до 1,194 с 1,191 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 108,85 иены со 108,81 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 92,23 пункта.
Инвесторы продолжают играть на повышение европейской валюты накануне заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, 7 сентября. Евро уже вырос на 14% к доллару с начала текущего года, достигая на прошлой неделе максимального значения с начала 2015 года. Инвесторы продолжают надеяться, что европейский регулятор может сократить программу стимулирования и поднять процентную ставку.
ЕЦБ по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил свои ставки, включая базовую - на нулевом уровне, по депозитам - на уровне минус 0,4%, а также объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно до конца 2017 года.
"Сейчас все просто ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Commerzbank Эстер Райхлет (Esther Reichelt).
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