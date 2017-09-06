Объем торгов долларом на межбанке 5 сентября увеличился на $76,4 млн до $220,2 млн

Во вторник, 5 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 76,4 млн долларов по сравнению с 4 сентября до 220,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 74,9 млн долларов по сравнению с 4 сентября до 242,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара после роста в понедельник на 13 коп. во вторник поднялся на 5 коп. до 25,95 UAH/USD.