Финансовые новости
- |
- 06.09.17
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9781 грн
15:27 06.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
06.09.2017
|
05.09.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
2
|
0.20
|
25.9500
|
-
|
10:30
|
18
|
4.12
|
25.9704
|
25.9893
|
11:00
|
54
|
25.78
|
25.9680
|
25.9833
|
11:30
|
98
|
44.04
|
25.9720
|
25.9732
|
12:00
|
176
|
87.62
|
25.9767
|
25.9676
|
12:30
|
274
|
134.30
|
25.9795
|
25.9652
|
13:00
|
362
|
186.10
|
25.9789
|
25.9610
|
13:30
|
432
|
231.90
|
25.9786
|
25.9582
|
14:00
|
480
|
266.40
|
25.9788
|
25.9561
|
14:30
|
522
|
304.90
|
25.9781
|
25.9559
|
15:00
|
|
|
|
25.9550
|
15:30
|
|
|
|
25.9542
|
16:00
|
|
|
|
25.9541
|
16:30
|
|
|
|
25.9543
|
17:00
|
|
|
|
25.9543
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство Молдавии проигнорировало запрет Додона на участие в учениях НАТО
|Cапоги всмятку. Сергей Алексашенко о ситуации с российским банком "Открытие"
|Тухлый пиар-баян: Когда Хомутынник сложит мандат
|КНДР готовится к новым испытаниям: ход за Китаем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9781 грн
|ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы - глава банка
|Рева за введение обязательного пенсионного страхования с 2019, - УФС
|Азиатские фондовые рынки снизились 6 сентября на геополитических рисках
|Почему банкиры, страховщики и автосалоны ополчились против "евробляхеров"
|Кабмин утвердил перечень иностранных фондовых бирж в рамках льготного налогообложения процентных доходов
Это интересно
|Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал
|Профессионалам трудно стать хорошими руководителями
|В Китае спецслужбы получат доступ к исходному коду любой программы
|Банковский троян Trickbot похищает деньги у пользователей Coinbase
|Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
|Китайский центральный банк запретил компаниям инвестировать в ICO
|Toyota запатентовала мотор с изменяемой степенью сжатия