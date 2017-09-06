Доллар коррекционно дорожает 6 сентября после снижения на заявлениях представителя ФРС

Курс доллара по отношению к ряду валют основных торговых партнеров США коррекционно растет в среду утром, в то время как ранее он дешевел на заявлениях представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшей монетарной политике регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.49 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 92,31 пункта. Курс евро к доллару при этом увеличивался до 1,1919 доллара за евро с 1,1915 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 108,67 иены со 108,81 иены за доллар.

Доллар слабо дорожает к мировым валютам в рамках коррекции после удешевления на комментариях члена совета управляющих ФРС Лейлы Брейнард, сделанные во вторник. Брейнард заявила, что ФРС необходимо проявлять осторожность при повышении процентной ставки, учитывая инфляцию, не достигшую целевого уровня в 2%. По данным минтруда страны, годовая инфляция в США в июле составила 1,7% при прогнозе в 1,8%.

Трейдеры также ожидают американскую статистику позднее в среду. Так, станут известны данные торгового баланса страны. Аналитики прогнозируют, что дефицит торгового баланса США в июле вырос на 1 миллиард долларов, или на 2,3% по сравнению с показателем июня, до 44,6 миллиарда долларов.

Также будут опубликованы данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) о деловой активности в сфере услуг США в августе. По прогнозу, индикатор поднялся до 55,4% с уровня июля в 53,9%.

Кроме того, доллар продолжает дешеветь к иене на геополитической напряженности. КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН.