Курс доллара на межбанке опять рвется вверх

Сегодня на межбанке опять был беспокойный день - курс доллара на пике доходил до 26,10 грн/$. И только аукцион Нацбанка по продаже валюты смог «остудить» рынок.

«Торги стартовали в районе 25,95-26,01, затем курс вырос к уровню 26,05-26,10 грн/$. Далее котировки просели к значениям 25,99-26,01, где сразу вышел НБУ с объявлением аукциона и рынок ушел в диапазон 25,92-25,95 грн/$», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.

Результаты валютных аукционов НБУ Дата 05.09.17 31.08.17 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 39.90 53.30 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 25.9505 25.7200 минимальный 25.7500 25.5000 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 25.9398 25.6800 максимальный 25.9505 25.6800 минимальный 25.9300 25.6800 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 20.40 44.30 Данные: НБУ

Таким образом, по итогам 640 сделок, общий объём торгов за день составил $440,42 млн по средневзвешенному курсу 25,9543 грн/$.

«Завтра на спрос будет влиять фактор покупки валюты для выплат украинскими предприятиями с иностранными инвестициями дивидендов нерезидентам Украины. Ожидаем, что завтрашние торги будут проходить в диапазоне 25,95-25,97 грн/$», - отметил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В банковских кассах доллар продавали в среднем по курсу 25,80-25,90 грн/$. А продавали по 26,20-26,30 грн/$.

Черный рынок стартовал у отметки 26 грн/$. Однако в течение дня существенно прибавил и достиг уровня 26,30 грн/$.