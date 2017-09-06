Курс доллара на межбанке опять рвется вверх

Сегодня на межбанке опять был беспокойный день - курс доллара на пике доходил до 26,10 грн/$. И только аукцион Нацбанка по продаже валюты смог «остудить» рынок.
«Торги стартовали в районе 25,95-26,01, затем курс вырос к уровню 26,05-26,10 грн/$. Далее котировки просели к значениям 25,99-26,01, где сразу вышел НБУ с объявлением аукциона и рынок ушел в диапазон 25,92-25,95 грн/$», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|05.09.17
|31.08.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 39.90
| 53.30
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
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| максимальный
| 25.9505
| 25.7200
| минимальный
| 25.7500
| 25.5000
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
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| средневзвешенный
| 25.9398
| 25.6800
| максимальный
| 25.9505
| 25.6800
| минимальный
| 25.9300
| 25.6800
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 20.40
| 44.30
Данные: НБУ
Таким образом, по итогам 640 сделок, общий объём торгов за день составил $440,42 млн по средневзвешенному курсу 25,9543 грн/$.
«Завтра на спрос будет влиять фактор покупки валюты для выплат украинскими предприятиями с иностранными инвестициями дивидендов нерезидентам Украины. Ожидаем, что завтрашние торги будут проходить в диапазоне 25,95-25,97 грн/$», - отметил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В банковских кассах доллар продавали в среднем по курсу 25,80-25,90 грн/$. А продавали по 26,20-26,30 грн/$.
Черный рынок стартовал у отметки 26 грн/$. Однако в течение дня существенно прибавил и достиг уровня 26,30 грн/$.