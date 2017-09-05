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Информация об агентстве
Минфин 5 сентября разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен
19:35 05.09.2017 |
Министерство финансов во вторник, 5 сентября, разместило гривневые ОВГЗ на 1 214,264 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало бумаги со сроком обращения 693 дня на 673,785 млн гривен под 14,4% годовых, а также со сроком обращения 1 078 дней на 540,479 млн гривен под 14,5% годовых.
|Номер аукциона
|107
|108
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000185755
|Первичное размещение UA4000198873
|Номинальная стоимость
|693
|1078
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|Дата проведения
|05.09.2017
|05.09.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.09.2017
|06.09.2017
|Срок оплаты процентов
|31.01.2018
|21.02.2018
|Срок оплаты процентов
|01.08.2018
|22.08.2018
|Срок оплаты процентов
|30.01.2019
|20.02.2019
|Срок оплаты процентов
|31.07.2019
|21.08.2019
|Срок оплаты процентов
|19.02.2020
|Срок оплаты процентов
|19.08.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|71.50
|72.50
|Номинальный уровень доходности, %
|14.3
|14.50
|Срок обращения (дней)
|693
|1078
|Срок погашения
|31.07.2019
|19.08.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|665 989 000.00
|537 600 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|665 989 000.00
|537 600 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|1 065 989 000.00
|537 600 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|3
|2
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|3
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14.46
|14.54
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14.40
|14.50
|Установленная доходность, %
|14.46
|14.54
|Средневзвешенная доходность, %
|14.40
|14.50
|Поступление в бюджет, грн
|673 785 281.42
|540 479 540.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, за 7 месяцев министерство привлекло в государственный бюджет 19,86 млрд гривен и 196 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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