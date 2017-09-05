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Международные резервы НБУ в августе выросли на 1,3% до $18 млрд
Международные резервы Национального банка в августе увеличились на 1,3% до 18,035 млрд долларов по сравнению с июлем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
"Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на 240 млн долларов, или 1,3%", - отмечает Нацбанк.
В августе на изменение объемов резервов влияли: поступления в пользу правительства в сумме 351,5 млн долларов от размещения ОВГЗ в инвалюте; платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда на 448,7 млн долларов; платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте на сумму 50,1 млн долларов, из которых 12,3 млн долларов для обслуживания и погашения ОВГЗ в инвалюте; валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила 234 млн долларов.
В частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для товаров украинского экспорта, прежде всего металлургии, в течение месяца Национальный банк купил 285,3 млн долларов (в том числе 62 млн долларов - по интервенциям в форме запроса лучшего курса).
Также 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал 44,3 млн долларов.
Еще 7 млн долларов Национальный банк продал за интервенциями в форме запроса лучшего курса.
По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта.
С начала года международные резервы выросли на 16% с 15,5 млрд долларов до 18 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд доллар.
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