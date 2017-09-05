В августе объем операций на межбанке увеличился на 19% до $7,9 млрд

В августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в августе составил 3 982 млн долларов (в июле - 3 347 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 3 982 млн долларов (в июле - 3 347 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6,695 млрд долларов по сравнению с июнем.