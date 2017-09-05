В августе чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $234,5 млн

В августе чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 234,5 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.

В частности, в течение месяца Национальный банк купил 285,8 млн долларов (в том числе 62,5 млн долларов - по интервенциями в форме запроса лучшего курса).

В то же время в августе был проведен один валютный аукцион, в ходе которого Национальный банк продал 51,3 млн долларов.

С начала года НБУ выкупил на межбанке инвалюты на 1,6 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.