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В августе население продало валюты на $194 млн больше, чем купило
13:28 05.09.2017 |
В августе население продало наличной валюты на 193,7 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку.
В августе население продало 791,3 млн долларов и купило 597,5 млн.
С начала года население продало валюты на 1,995 млрд долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году население продало наличной валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило.
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