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НБУ продал 4 сентября банкам депозитные сертификаты на 4 424 млн гривен
11:01 05.09.2017 |
Национальный банк в понедельник, 4 сентября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 424 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 38 банкам на сумму 3 285 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 24 банкам на сумму 1 139 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 1 сентября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 970 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 665,407 млрд гривен, что на 12,1% меньше чем за январь-июль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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