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4 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $27,6 млн до $143,8 млн
09:54 05.09.2017 |
В понедельник, 4 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,6 млн долларов по сравнению с 1 сентября до 143,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 43,1 млн долларов по сравнению с 1 сентября до 167,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.
Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 7 коп. в понедельник поднялся на 13 коп. до 25,90 UAH/USD.
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