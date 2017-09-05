4 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $27,6 млн до $143,8 млн

В понедельник, 4 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,6 млн долларов по сравнению с 1 сентября до 143,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 43,1 млн долларов по сравнению с 1 сентября до 167,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 7 коп. в понедельник поднялся на 13 коп. до 25,90 UAH/USD.