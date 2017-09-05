Золото продолжает дорожать 5 сентября на геополитической напряженности вокруг КНДР

Стоимость золота продолжает рост во вторник на сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Северной Кореи после проведения страной ядерного испытания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.11 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,24 доллара, или на 0,77%, до 1340,64 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,79%, до 17,957 доллара за унцию.

Рынок продолжает реагировать на события вокруг Корейского полуострова. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии, что также оказало давление на рынки и повысило спрос на безопасные активы со стороны инвесторов.

Поддерживает рост стоимости золота и некоторое удешевления доллара к мировым валютам. Снижение курса американской валюты, как правило, положительно отражается на цене золота, так как драгметалл дешевеет для инвесторов, владеющих этой валютой. Участники рынка также ожидают заседания Европейского центрального банка, которое состоится 7 сентября.