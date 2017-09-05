Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото продолжает дорожать 5 сентября на геополитической напряженности вокруг КНДР
Стоимость золота продолжает рост во вторник на сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Северной Кореи после проведения страной ядерного испытания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.11 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,24 доллара, или на 0,77%, до 1340,64 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,79%, до 17,957 доллара за унцию.
Рынок продолжает реагировать на события вокруг Корейского полуострова. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.
Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии, что также оказало давление на рынки и повысило спрос на безопасные активы со стороны инвесторов.
Поддерживает рост стоимости золота и некоторое удешевления доллара к мировым валютам. Снижение курса американской валюты, как правило, положительно отражается на цене золота, так как драгметалл дешевеет для инвесторов, владеющих этой валютой. Участники рынка также ожидают заседания Европейского центрального банка, которое состоится 7 сентября.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.Геращенко о заявлении Путина: не может быть и речи о миротворцах лишь вдоль линии соприкосновения - это не украинская граница
ТОП-НОВОСТИ
|Путин предостерег США от поставок летального оружия Украине, поскольку это лишь усугубит ситуацию на Донбассе
|Центробанки пустили криптовалюты под откос
|Эффект "Стингера". Почему Украине очень нужны "Джавелины", хотя стрелять ими особо некуда
|США в Совбезе ООН: Ким Чен Ын напрашивается на войну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал $20,4 млн на аукционе во вторник. Средневзвешенный курс составил 25,9398 грн
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9676 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.09.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 5.09.17
|Курсы валют по карточным операциям на 5 сентября
|НБУ продал 4 сентября банкам депозитные сертификаты на 4 424 млн гривен
Это интересно
|В США молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы