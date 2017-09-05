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Доллар дешевеет к иене 5 сентября на ожиданиях новых ядерных испытаний КНДР
09:09 05.09.2017 |
Курс доллара снижается к иене, так как инвесторы предпочитают инвестировать в нерисковый актив на фоне угрозы геополитической нестабильности и ожиданиях возможных новых ядерных испытаний в КНДР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.53 EET курс доллара к иене снижался до 109,30 доллара за иену со 109,72 доллар на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1907 доллара за евро с 1,1896 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 92,51 пункта.
КНДР провела ядерные испытания в воскресенье. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета Безопасности ООН. При этом президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель договорились координировать действия в ООН и готовы рассмотреть все варианты решения проблемы.
В регионе не исключают новых испытаний в Северной Корее. Так, разведка Южной Кореи заметила передвижение к западному побережью КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, сообщало во вторник издание "Асия кёндже" (Asia Business Daily) со ссылкой на источники. На фоне геополитических рисков инвесторы традиционно покупают японскую валюту. Япония является основным кредитором США.
"Ситуация в КНДР создает риски для рынка, и пока непонятно, какое решение будет принято, что ограничивает сделки по приобретению доллара", - приводит слова старшего рыночного экономиста Sumitomo Mitsui Trust Аяко Серы (Ayako Sera) агентство Рейтер.
"Это случайность, как землетрясение, и участники торгов относятся к ситуации именно так. Например, вы не будете покупать иену, потому что ожидаете землетрясения, но вы всегда хотите быть готовы к любой экстренной ситуации", - добавляет аналитик.
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