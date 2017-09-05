Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 191,7 млн гривен до 305,3 млрд гривен 4 сентября
15:21 04.09.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 171,75 млн гривен до 305,319 млрд гривен 4 сентября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 363,485 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 4 сентября сохранился на 585,01 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 39,13 млн гривен до 23,21 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 4 сентября увеличился на 230,87 млн гривен до 692,6 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 19.08
|692708,37
|364685,02
|304945,43
|22606,80
|471,12
|на 21.08
|692708,37
|364685,02
|304965,57
|22586,67
|471,12
|на 22.08
|692545,62
|364685,02
|304552,45
|22837,03
|471,12
|на 23.08
|692580,00
|364685,02
|304429,59
|22994,29
|471,09
|на 28.08
|691825,10
|363485,02
|304673,74
|23080,20
|586,14
|на 29.08
|691763,00
|363485,02
|304591,88
|23099,69
|586,40
|на 30.08
|691535,93
|363485,02
|304336,92
|23127,86
|586,14
|на 31.08
|691989,87
|363485,02
|304778,66
|23141,31
|584,88
|на 01.09
|692369,65
|363485,02
|305128,17
|23171,45
|585,01
|на 04.09
|692600,53
|363485,02
|305319,92
|23210,58
|585,01
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Кто кого убивает в Мьянме и почему Кадыров наехал на Россию
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июле вырос на 26,6%
|Почему биткоин - пузырь и когда он лопнет?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Фондовые индексы Украины 4 августа изменились разнонаправленно
|НБУ решил ликвидировать банк "Новый"
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 4 сентября составил 25,9062 грн
|Депозитные ставки для физлиц 04.09.17
|Доллар дешевеет на новостях из КНДР, иена дорожает
Это интересно
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты