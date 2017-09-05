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Инвестфонды начнут сами платить за аналитику после введения MiFID II по примеру JPMorgan - FT
14:37 04.09.2017 |
Финансовый сектор долгие месяцы обсуждал, как поступить с аналитикой, которая влияет на инвестиционные решения, после принятия новых правил в Европейском союзе и после того, как JPMorgan Asset Management объявила в августе, что будет платить за внешние исследования из собственного кармана, многие фонды решили последовать ее примеру, пишет Financial Times.
Инвестбанки и фонды ранее пытались понять, следует ли платить за аналитические обзоры и консультации внешних экспертов самостоятельно или же нужно перекладывать эти затраты на инвесторов.
Согласно директиве Европейского союза "О рынках финансовых инструментов" (Markets in Financial Instruments Directive, или MiFID II), которая вступит в силу 3 января 2018 года, управляющие компании должны раскрывать инвесторам информацию об оплате аналитики. Одна из целей этого положения - положить конец обмену бесплатного доступа к аналитике на проведение транзакций через определенные банки и брокерские компании.
В целом пересмотр норм MiFID II направлен на упорядочение комплекса услуг, имеющих отношение к торговле ценными бумагами, включая аналитику, с тем, чтобы четко разграничить комиссионные за каждый сервис.
С самого начала некоторые управляющие компании, включая Woodford Investment Management и Baillie Gifford, приняли решение оплачивать аналитику самостоятельно. Однако вскоре в отрасли наступил раскол, поскольку ряд инвесткомпаний, в том числе Schroeders и Amundi, захотели переложить эти издержки на клиентов.
JPMorgan и Vanguard, решившие платить за исследования из своей прибыли, изменили настрой в отрасли. "Решение JPMorgan заставило многие компании с активным управлением пересмотреть свои планы", - комментирует директор департамента по реформам регулирования и управлению рисками EY Энтони Керби.
По оценкам аналитической фирмы FTfm, более 70% управляющих компаний, которые уже приняли решение в связи с MiFID II, будут платить за внешние исследования самостоятельно. В эту группу вошли такие гиганты, как PIMCO с активами под управлением $1,6 трлн и Northern Trust с $1 трлн, а также NN Investment Partners, T Rowe Price и M&G Investments.
Одновременно инвестфонды и управляющие компании планируют сократить число используемых внешних источников и развивать собственные аналитические подразделения. По оценкам Э.Керби из EY, расценки на аналитические исследования инвестбанков и брокеров могут снизиться на 30%.
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