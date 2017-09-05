Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Citi выпустил новый транш кредитных нот под гривневые ОВГЗ на 115 млн грн
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустил кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 115 млн грн.
Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги 1 сентября были включены в листинг фондовой площадки.
Срок обращения CLN - до 6 июня 2020 года.
Другие условия обращения ценных бумаг не уточняются.
Как сообщалось, 17 августа 2017 года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 460 млн грн - до 471,1 млн грн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке, такое увеличение связано с покупкой нерезидентами гривневых ОВГЗ на аукционе 15 августа. Тогда Минфин продал годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 298,07 млн грн соответственно под 14,4% и 14,46% годовых.
Спустя несколько дней Citigroup выпустил CLN на $18 млн 664,047 тыс. Ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) под гривневые ОВГЗ на 460 млн грн со сроком обращения до 10 июня 2020 года.
Объем выпуска составляет 103,058% номинальной стоимости ОВГЗ.
Срок обращения CLN - до 12 июня 2020 года.
Объем начисляемого полугодового купона равен 31,372 млн грн. Выплата будет осуществляться в июне и декабре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.
По данным НБУ объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 23 августа возрос на 115 млн грн - до 586,14 млн грн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Кто кого убивает в Мьянме и почему Кадыров наехал на Россию
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июле вырос на 26,6%
|Почему биткоин - пузырь и когда он лопнет?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Фондовые индексы Украины 4 августа изменились разнонаправленно
|НБУ решил ликвидировать банк "Новый"
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 4 сентября составил 25,9062 грн
|Депозитные ставки для физлиц 04.09.17
|Доллар дешевеет на новостях из КНДР, иена дорожает
Это интересно
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты