Citi выпустил новый транш кредитных нот под гривневые ОВГЗ на 115 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустил кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 115 млн грн.

Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги 1 сентября были включены в листинг фондовой площадки.

Срок обращения CLN - до 6 июня 2020 года.

Другие условия обращения ценных бумаг не уточняются.

Как сообщалось, 17 августа 2017 года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 460 млн грн - до 471,1 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке, такое увеличение связано с покупкой нерезидентами гривневых ОВГЗ на аукционе 15 августа. Тогда Минфин продал годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 298,07 млн грн соответственно под 14,4% и 14,46% годовых.

Спустя несколько дней Citigroup выпустил CLN на $18 млн 664,047 тыс. Ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) под гривневые ОВГЗ на 460 млн грн со сроком обращения до 10 июня 2020 года.

Объем выпуска составляет 103,058% номинальной стоимости ОВГЗ.

Срок обращения CLN - до 12 июня 2020 года.

Объем начисляемого полугодового купона равен 31,372 млн грн. Выплата будет осуществляться в июне и декабре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.

По данным НБУ объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 23 августа возрос на 115 млн грн - до 586,14 млн грн.

