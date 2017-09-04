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Стоимость золота растет на фоне ядерных испытаний в КНДР
09:34 04.09.2017 |
Цена золота растет на новостях об испытании ядерного заряда военными КНДР в воскресенье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,66 доллара, или на 0,95% - до 1343 долларов за тройскую унцию. На таком уровне золото торговалось в сентябре 2016 года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,72% - до 17,95 доллара за унцию.
Ранее, в воскресенье, КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
Делегации США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи в Совбезе ООН запросили проведение экстренной встречи, чтобы обсудить вопрос по КНДР.
На фоне роста геополитической напряженности, инвесторы предпочитают вкладываться в золото как в "безопасный" актив.
Министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ен (Kim Dong-yeon) на встрече с ЦБ и другими финансовыми регуляторами призвал поддерживать экономику в случае, если нестабильность, вызванная последними испытаниями, распространится на реальный сектор экономики, пишет агентство Рейтер. При этом министр отметил, что если геополитические риски будут расти, то это может сказаться на рынках, отмечает агентство.
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