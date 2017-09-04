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Иена дорожает к доллару 4 сентября после ядерного испытания в Северной Корее
08:48 04.09.2017 |
Курс доллара к иене опускается в понедельник утром после того, как КНДР сообщила об испытании водородного боезаряда в минувшие выходные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.01 EET курс доллара к иене снижался до 109,81 иены со 110,27 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос при этом до 1,1884 с 1,1862 доллара, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 92,67 пункта.
"Сегодня утром все внимание обращено на курс доллара к иене на ожиданиях того, что недавняя агрессия со стороны Северной Кореи может усилить геополитическую напряженность", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
В воскресенье Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Премьер-министр Японии назвал новое ядерное испытание КНДР "абсолютно неприемлемым", подчеркнув, что оно является "явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной угрозой режиму нераспространения ядерного оружия".
Испытание произошло спустя меньше чем через неделю после очередного запуска ракеты КНДР. Ракета, запущенная утром 29 августа, полетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.
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